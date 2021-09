HBO sugli spin-off dei cinecomic DC Films: Niente paragoni con le serie Marvel per Disney+

A pochi giorni dal report sull'arrivo di una seconda serie tv di The Batman incentrata su Pinguino, il leader di HBO e HBO Max Casey Bloys ha parlato dei piani del network e del servizio di streaming on demand per gli spin-off televisivi dei cinecomic DC Films.

Come saprete Warner e DC sono a lavoro su diverse serie televisive ispirate ai fumetti DC Comics, dagli ex show nati per il defunto servizio di streaming on demand DC Universe come Harley Quinn, Titans e Doom Patrol, a prodotti esclusivi di HBO Max come Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad di James Gunn, Green Lantern e Justice League Dark sviluppato da JJ Abrams. In una recente intervista con Variety, Bloys ha anticipato come l'approccio a questi programmi differisca dallo stile di programmazione tradizionale della HBO.

"La DC è un mondo che probabilmente HBO non avrebbe approfondito", ha spiegato Bloys. "Ma quando hai qualcuno come James Gunn che invece vuole buttarsi in questo progetto, bisogna approfittarne e trarne vantaggio. Quando pensiamo a queste nuove serie tv, immaginiamo qualcosa di leggermente più ampio rispetto a ciò che HBO fa normalmente". Bloys ha anche ammesso di non voler confrontare gli spettacoli DC per HBO Max DC con quelli Marvel Studios per Disney+, sostenendo che entrambe le società sono in grado di trovare vantaggi nelle numerose proprietà intellettuali di cui detengono i diritti. "Penso che entrambe le compagnie abbiano un grande vantaggio grazie alle proprietà intellettuali che possiedono, la Disney con la Marvel e WarnerMedia con la DC: e il vantaggio è avere la possibilità di raccontare quei personaggi, quelle storie, quei mondi", ha aggiunto Bloys.

Quali sono le vostre aspettative per le serie tv di HBO Max incentrate sulle proprietà DC Comics? Quali attendete di più? Ditecelo nei commenti.