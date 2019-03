Asunda: HBO svilupperà una serie fantasy epica tratta dai fumetti di Sabstian A. Jones

Secondo quanto riportato da Deadline, HBO ha dato il via libera per lo sviluppo di Asunda, nuova serie tratta dal fumetto fantasy drammatico creato da Sebastian A. Jones.

Lo show, co-scritto e supervisionato dallo stesso Jones, è ambientato ad Asunda, un mondo culturalmente ricco ma pervaso da una guerra senza fine. La trama seguirà le vicende di una giovane di nome Niobe cresciuta in una piccola città. Inseguita da tutto e tutti, la ragazza andrà alla ricerca dei suoi antenati e del coraggio che le servirà per affrontare un antico nemico.

Il lavoro di Jones è fortemente ispirato ai romanzi della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien, il cui atteso biopic si è rivelato recentemente con un nuovo trailer ufficiale, e la mitologia greca. Secondo il report il mondo in cui è ambientato il fumetto è molto simile a quello di Westeros, mondo in cui è ambientata Il Trono di Spade, altra serie HBO che come saprete ad aprile tornerà con la sua ottava e ultima stagione.

La storia di Asunda è stata raccontata in diversi titoli pubblicati da Strange Comics, tra i quali citiamo Niobe, Dusu, Erathune, ed Essessa. Al centro di ogni racconto, che prende il nome dai personaggi di cui racconta le vicende, c'è Asunda, un mondo distrutto da una guerra che va avanti da diverse generazioni.