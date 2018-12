HBO svilupperà una comedy al femminile ispirata al film Skate Kitchen

L'emittente americana HBO continua ad arricchire il suo già ampio catalogo di produzioni originali. Il portale Variety ha infatti annunciato lo sviluppo di una serie televisiva interamente al femminile, ispirata a Skate Kitchen, film uscito al cinema l'estate scorsa.

Lo show, di cui ancora non si conosce il titolo ufficiale ed il cast, sarà ambientato a New York e seguirà un gruppo eterogeneo di giovani donne che navigano la loro vita attraverso il mondo prevalentemente maschile dello skateboarding.

A dirigere e co-scrivere il progetto ci penseranno Crystal Moselle e Lesley Arfin, creatrice della serie Netflix Love. Le due hanno commentato in questo modo il loro coinvolgimento: "Da ragazze, non siamo mai state abbastanza coraggiose da provare lo skeateboarding. Siamo entusiaste di lavorare su un progetto che potrebbe potenzialmente far sentire altre ragazze pronte ad affrontare le loro paure e combattere il patriarcato. Le donne stanno cambiando la nostra industria in tutto il mondo. Perché non aggiungere anche lo skateboarding a tutto questo?".

Moselle è nota anche per la produzione di due pluripremiati documentari, ovvero The Wolfpack e Our Dream of Water. Staremo a vedere se anche questa serie si rivelerà un gran successo.