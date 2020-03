HBO: torna disponibile nel catalogo la serie animata Spawn di Todd McFarlene

Tra le molte serie TV degli anni '80 e'90 che hanno portato nelle case i supereroi e i loro villain c'è sicuramente anche Spawn, creata da Todd McFarlene ed esauritasi, purtroppo, con sole tre stagioni. Adesso la HBO ha deciso di riportate sotto i riflettori le avventure del Re infernale, rendendo disponibile la serie su HBO Go ed HBO Now.

Spawn fu trasmesso dalla stessa HBO tra il 1997 e il 1999, per un totale di 18 episodi, i quali hanno portato sul piccolo schermo l'amatissimo personaggio dei fumetti nato dallo stesso McFarlene nel 1992. Il successo delle pagine inchiostrate fu tale che, ad appena 5 anni dalla sua prima apparizione, una delle major dell'intrattenimento domestico volle apporvi la sua firma!



Creata con il supporto di Alan B. McElroy, a dare voce ai personaggi della serie animata Keith David (Spawn), Michael Nicolosi, James Hanes, Dominique Jennings, James Keane, John Rafter Lee, Victor Love, Michael McShane, and Kath Soucie.



Per lungo tempo l'autore aveva sperato di realizzare anche una trasposizione cinematografica del personaggio dei fumetti, ma solo recentemente il suo progetto ha iniziato a prendere forma. Precedentemente il fumettista aveva annunciato che le riprese si sarebbero concluse entro quest'anno, ma con il congelamento di Hollywood a causa del CoronaVirus le scadenze potrebbero non essere più rispettate.



Nel film, che sarà girato solo alle condizioni di McFarlene, vedremo anche Jamie Foxx, il cui allontanamento dalla produzione è stato smentito, e Jeremy Renner.