HBO dà il via libera alla produzione di The Righteous Gemstones, comedy con John Goodman

Dopo aver ordinato il pilot nel mese di giugno, HBO ha approvato lo sviluppo comeplto di The Righteous Gemstones, nuova comedy diretta da Danny McBride, regista di Halloween, e che vedrà tra i protagonisti assoluti il mitico John Goodman. Si tratta della seconda collaborazione tra il cineasta e l'emittente negli ultimi anni.

Come si evince dal titolo, la serie ruoterà attorno ai Gemstone, una celebre famiglia di televangelisti con alle spalle una lunga tradizione di devianza, avidità e opere di carità, tutto in nome del Signore.

John Goodman vestirà i panni del patriarca Eli Gemstone, uomo burbero e severo, noto per il suo programma settimanale, ministeri globali e tecniche di salvezza aggressive. Danny McBride sarà invece il figlio più grande Jesse, uomo che cerca di aprirsi una sua strada adottando gli insegnamenti del padre per un pubblico moderno.

Nel cast troviamo anche Edi Patterson nei panni di Judy, al figlia di Eli ed Amy Leigh, Adam Devine in quelli di Kelvin, il figlio più piccolo, Cassidy Freeman in quelli di Amber Gemstone, moglie di Jesse Gemstone, e Tony Cavalero in quelli di Keefe Chambers, un ex satanista salvato da Kelvin.

Al momento non si hanno dettagli certi sul numero di episodi e sulla finestra di lancio, ma l'intenzione di HBO è quella di iniziare a girare una volta terminata la produzione di The Conners, il tanto discusso spinoff di Roseanne (Pappa e Ciccia), che vede tra i protagonisti proprio Goodman.