HBO, Viola Davis e Julius Tennon produrranno la serie comedy House of Chow

La JuVee Productions, la casa di produzione di Julius Tennon e Viola Davis, e il network americano HBO svilupperanno una serie tv comedy intitolata House of Chow, il cui pilot è stato scritto da Ken Cheng (Betas, Wilfred).

Cheng, produttore esecutivo dello show assieme all'attrice Premio Oscar Viola Davis, Tennon, Andrea Qang e e Jude Weng, la regista del pilot, trae ispirazione dalla sua stessa esperienza personale per dar vita allo show che HBO si è aggiudicato battendo altre emittenti interessate al progetto, riporta Deadline.

House of Chow "vedrà nascere una partnership davvero inaspettata tra due fratelli che non si parlano da anni, Vicky e Charlie Chow. Entrambi arriveranno alla consapevolezza che l'unico modo di salvare le loro vite deludenti e disfunzionali è quello di prendere le redini del ristorante di famiglia e trasformarlo in qualcosa che non è mai stato: un successo. Per farlo, però, dovranno convincere gli ingenui foodie di Los Angeles di essere qualcosa che non sono mai stati: felici di essere lì".

In una dichiarazione ufficiale, Cheng ha affermato: "Sono così entusiastadi lavorare con JuVee, HBO e Jude a un progetto così personale. Speriamo che la nostra serie possa mettere in luce l'importanza del Ristorante Cinese in qualità di istituzione culturale americana, proprio come il baseball, il razzismo sistemico e il Coachella. Non vediamo l'ora di cominciare, che pianifichiamo di fare mangiando a ogni ristorante cinese di Los Angeles e classificando il tutto come ricerca".

Non abbiamo ancora alcuna informazione relativa a una probabile data di uscita o a una possibile durata della serie, ma restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.