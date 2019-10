HBOMax amplia i contenuti destinati all'infanzia con gli show Karma e Craftopia

HBOMax sarà la piattaforma streaming di Warnermedia, pronta a debuttare tra la fine del 2019 e la primavera del 2020. Nel pacchetto che andrà a comporre l'offerta ci saranno due ulteriori show destinati all'infanzia come Karma, targata Goodstory Entertainment, e Craftopia, della B17 Entertainment di Industrial Media.

Karma è uno show attualmente in produzione della durata di un'ora, condotta da Michelle Khare. Parteciperanno sedici concorrenti, dai 12 ai 15 anni, che dovranno risolvere enigmi e superare prove fisiche, attraverso le leggi del karma che fisseranno delle regole.

Lo show metterà alla prova la resistenza mentale e fisica dei suoi giovani concorrenti, svelando come le loro azioni influenzino il loro successo nel gioco.

Umiltà, crescita, connessione e cambiamento sono alla base per diventare 'Campione di Karma'.



Craftopia viene descritta come uno show competitivo per bambini, organizzato e prodotto da Lauren Riihimaki, considerata la 'Martha Stewart del nuovo millennio' secondo Forbes. In Craftopia, i concorrenti dai 9 ai 15 anni metteranno alla prova la loro immaginazione e realizzeranno i loro sogni creativi in uno studio magico. I giovani artigiani realizzeranno le creazioni più incredibili che il mondo abbia mai visto. La produzione inizierà entro fine anno.

Lauren Riihimaki e Michelle Khare sono due guru dei social media, note influencer che hanno ispirato i loro follower a pensare in modo creativo e seguire i loro sogni.

Anche Ava DuVernay è al lavoro su una serie con HBOMax, sulla cui piattaforma finirà anche la sit-com Friends.