HBOMax e Ava Duvernay al lavoro sul pilot di DMZ della DC Comics

Ava DuVernay sarà al timone di un'altro adattamento di un fumetto DC Comics: sebbene sia già impegnata con New Gods, la candidata all'Oscar per il Miglior Documentario dirigerà il pilot di DMZ per HBOMax.

Dopo l'Emmy per la miniserie Netflix When They See Us (di cui qui trovate la nostra recensione), Ava DuVernay è pronta per un nuovo progetto televisivo.

In collaborazione con Warner Bros. Television, la Array Filmworks (la compagnia di produzione della DuVernay) darà vita a una serie live-action su DMZ, l'opera a fumetti di Brian Wood e Riccardo Burchielli targata Vertigo/DC Comics.

La serie sarà trasmessa dal servizio streaming di WarnerMedia, HBOMax, e la DuVernay ne dirigerà il pilot, mentre Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy) sarà lo showrunner e lo sceneggiatore del progetto.

La storia è ambientata a Manhattan, in un futuro non troppo lontano, in cui l'America si ritroverà a fare i conti con una nuova Guerra Civile. Protagonista dello show "una dottoressa che, giorno dopo giorno, cerca di aiutare a mantenere in vita i residenti, e allo stesso tempo di ritrovare il figlio perduto. La donna sarà una fonte di speranza in un'America che non conosce più nemmeno il significato del termine".

"DMZ è un progetto speciale per me, in quanto segno di una collaborazione chiave tra la mia compagnia, Array Filmworks, l'eccellente team di Warner Bros. TV e l'energico Roberto Patino" ha dichiarato la DuVernay ai microfoni di Deadline.

La produzione dello show dovrebbe partire nei primi mesi del 2020, mentre attendiamo nuove informazioni su New Gods.