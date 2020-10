The Boys, un fan trasforma Chris Evans in Patriota: ecco l'incredibile video

Anche se Antony Starr sembra essere veramente insostituibile nella serie The Boys, sul web qualcuno si è divertito a rendere Chris Evans il nuovo Patriota. L'interprete di Capitan America somiglia veramente molto al leader de I Sette quindi questo finto passaggio di testimone non dovrebbe mandarvi particolarmente in crisi.

Come potete vedere nel video riportato qui di seguito, un utente di Reddit si è divertito a scambiare i volti dei due attori e, il risultato è talmente eccezionale che questa clip sembra essere stata prodotta proprio da Amazon Prime Video.

Non è di certo la prima volta che gli Avengers si scontrano con gli strambi eroi di The Boys, almeno nella fantasia dei fan della serie. Nelle scorse settimane infatti un altro utente di Reddit aveva creato un incredibile video in cui proprio il Patriota con la sua vista laser riusciva a sterminare rapidamente tutti i Vendicatori. Man mano che si va avanti infatti, diventa sempre più facile paragonare questi due gruppi di supereroi e anzi, in The Boys 3 si farà strada una vera e propria parodia degli Avengers rappresentata dal secondo superteam creato dalla Vought chiamato Payback.

Come rivelato da Kripke la terza stagione di The Boys sarà sicuramente fuori di testa e il merito di ciò sarà in parte di Soldier Boy, il nuovo supereroe interpretato da Jensen Ackles che avrà una storia non troppo dissimile da quella del nostro amato Cap e che metterà seriamente in difficoltà Patriota. Staremo a vedere come andranno le cose.