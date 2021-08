He-Man and the Masters of the Universe: data di uscita e trailer del nuovo show Netflix

Solamente qualche settimana fa faceva il suo esordio il reboot di Masters of the Universe che ha diviso critica e pubblico. Oggi Netflix ha invece rilasciato il trailer di He-Man and the Masters of the Universe, nuova serie che farà il suo esordio sulla piattaforma il 16 Settembre.

La nuova serie animata del franchise in arrivo su Netflix mira chiaramente ad avvicinare un pubblico più giovane rispetto al reboot. E a manifestare chiaramente questa volontà è proprio Fred Soulie della Mattel Television, che ha lavorato allo show. "Masters of the Universe è uno dei franchise più iconici di sempre, con 30 anni di storia e una fanbase appassionata alle sue spalle," ha dichiarato Soulie. Ha poi esternato la volontà di far appassionare anche i bambini al franchise. "L'intero team della Mattel è entusiasta di presentare il mondo di He-Man a una nuova generazione e, insieme al talentuoso gruppo di Netflix, di reimmaginare i personaggi classici in un modo che piaccia ai bambini e alle famiglie di oggi, ma che coinvolga anche i fan che sono cresciuti con lo show."

Si tratta di un prodotto su cui Netflix punta molto, e a dimostrarlo è anche la scelta degli addetti ai lavori. Jeff Matsuda, vincitore di un Emmy, e Susan Corbin saranno i produttori. Lo story editor sarà invece Bryan Q Miller, che ha lavorato su serie come Arrow, Smallville e Sleepy Hollow. Le animazioni sono invece state affidate alla House of Cool e alla CGCG, che conosceremo per Trollhunters.

Netflix ha anche pubblicato una descrizione della prima stagione. "Sul pianeta Eternia, un giovane principe perduto scopre i poteri di Grayskull e si trasforma in He-Man, Master of the Universe! La classica battaglia tra He-Man e il malvagio Skeletor infuria a nuove altezze mentre sia l'eroe che il cattivo creano nuove e potenti squadre. Una nuova generazione di eroi in lotta per il destino di tutti noi. Alla fine, chi diventerà MASTER OF THE UNIVERSE?"

Godetevi il trailer in fondo all'articolo e le foto esclusive per farvi un'idea della nuova serie, mentre noi vi raccontiamo cosa ne pensiamo dei personaggi di Masters of the Universe.