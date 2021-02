He-Man and The Masters Of The Universe: ecco un primo sguardo alla serie Netflix

Nelle scorse ore è trapelata la prima immagine ufficiale di He-Man and the Masters Of The Universe, la seconda serie Netflix in sviluppo dedicata all'iconico franchise degli anni '80, che sarà interamente realizzata in computer grafica.

Fin qui non si avevano ancora molti dettagli su questa produzione realizzata da Mattel Television. Avevamo solo alcuni nomi collegati al progetto, tra cui, Adam Bonnett (Descendants), Christopher Keenan (Justice League, Batman Beyond) e Rob David (Masters of the Universe: Revelation, Teenage Mutant Ninja Turtles) nelle vesti di produttori esecutivi mentre Bryan Q. Miller (Smallville) sarà lo showrunner della serie.

C'è da dire che questa prima immagine promozionale accompagna la nuova linea di action figures dedicata al mondo di He-Man. Il personaggio appare a cavalcioni del suo fidato compagno di battaglia Battle Cat, che sfoggia un'armatura che copre la maggior parte del suo corpo. He-Man è accompagnato dal suo nemico Skeletor e da Evil Lyn. La figura del protagonista presenta un aspetto più tradizionale rispetto alla sua controparte animata in CG, così come la figura di Battle-Cat. La Mattel rilascerà a breve anche una speciale dedicata esclusivamente alla particolare tigre.

Tra l'altro Mark Hamill doppierà Skeletor in Masters of the Univers: Revelation, un'altra serie Netflix dedicata al franchise.