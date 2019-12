He-Man e i Dominatori dell'Universo: Netflix annuncia una nuova serie in 3D

Netflix sembra aver puntato decisa il biondo He-Man e suoi fidati compagni d'avventura, scommettendo nuovamente su un sequel: la piattaforma leader dell'intrattenimento ha annunciato una terza produzione basata sulla celebre serie degli anni '80, stavolta in CG-animation, grafica in 3D simile a quella dei videogiochi.

La serie si chiamerà He-Man and the Masters of the Universe ed andrà ad affiancare le due produzioni precedentemente annunciate: una serie in 2D ideata e diretta da Kevin Smith, cui potrebbe partecipare anche Kevin Conroy, e un film che vedrà Noah Centineo nel ruolo del principe Adam.

Anche la Mattel, leader internazionale nella produzione di giocattoli, è entusiasta all'idea che la celebre linea di giocattoli torni sul piccolo schermo e, soprattutto, che la piattaforma streaming sia così interessata agli eroi di Grayskull.

"Master of The Universe è uno dei franchise più famosi ed iconici di sempre, con un pubblico appassionato che lo segue da più di trent'anni" afferma il dirigente Fred Soulie, "L'intero team della Mattel è eccitato all'idea di far conoscere He-Man ad una nuova generazione e, con l'aiuto dei talentuosi tecnici di Netflix, di reinventare i personaggi per adattarli al pubblico odierno. Ovviamente senza dimenticare gli spettatori che sono ormai adulti."

La serie sarà prodotta da Adam Bonnett (Descendants), Christopher Keenan (Justice League, Batman Beyond) e Rob David (Masters of the Universe: Revelation, Teenage Mutant Ninja Turtles), ma purtroppo nessuna data d'uscita è stata resa nota.