He-Man non comparirà nelle stagioni successive di She-Ra e le Principesse Guerriere

Approdata sulla piattaforma di streaming dal 13 novembre, la serie animata che vede protagonista l’eroina She-Ra non dovrebbe includere anche la partecipazione di He-Man nelle prossime stagioni già annunciate da Netflix. Sull’argomento è intervenuto la produttrice esecutiva di She-Ra e le Principesse Guerriere, la giovane Noelle Stevenson.

Il remake di casa DreamWorks è stato lanciato lo scorso mese e, sebbene la Stevenson avesse in mente di racchiudere l’intera narrazione nell’arco di una sola stagione, il progetto è stato successivamente esteso oltre ogni immaginazione, ricevendo quindi il via libera per ben quattro stagioni.

La prima ondata di episodi si è concentrata abbondantemente sulla relazione tra Adora e l’antagonista Catra. Molti fan ha da sempre ipotizzato che la serie avrebbe prima o poi introdotto il famoso fratello di She-Ra, He-Man, ma sul punto Noelle Stevenson ha già rivelato che ciò non accadrà in futuro:

“He-Man non rientra affatto in questa iterazione di She—Ra. È un personaggio molto iconico e sarebbe molto divertente inserirlo nel mondo di She-Ra, ma non saprei dire qualche sarebbe il mio approccio alla cosa”.

She-Ra e le Principesse Guerriere segue le vicende di un'orfana di nome Adora che trova un manufatto, una spada molto antica, che le permette di trasformarsi in un'eroina, la mitica principessa She-Ra. Nel corso del suo viaggio troverà una famiglia nelle guerriere della Ribellione, un gruppo di principesse con poteri magici che combattono per sconfiggere il male.

Nel cast vocale troviamo Aimee Carrero nei panni di Adora/She-Ra, Karen Fukuhara (Suicide Squad) in quelli di Glimmer, AJ Michalka (The Goldbergs) nel ruolo di Catra, Marcus Scribner come Bow, Reshma Shetty (Royal Pains) come Angella, Lorraine Toussaint (Orange is the New Black) come Shadow Weaver, Keston John (The Good Place) come Hordak, Lauren Ash (Superstore) come Scorpia, Christine Woods (Hello Ladies) come Entrapta, Genesis Rodriguez (Time After Time) come Perfuma, Jordan Fisher (Grease Live!) come Seahawk, Vella Lovell (Crazy Ex-Girlfriend) come Mermista, Merit Leighton (Katie and Alexa) come Frosta, Sandra Oh (Killing Eve) come Castaspella, e Krystal Joy Brown (Motown: The Musical) nei panni di Netossa.

La prima stagione della serie animata è già disponibile in esclusiva su Netflix dal 13 novembre.