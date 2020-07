The Mandalorian, ecco la colonna sonora rifatta da Ludwig Göransson di Black Panther

Il penultimo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian ha mostrato il dietro le quinte della creazione della colonna sonora della serie di successo. In seguito, Lucasfilm ha pubblicato un video musicale con il compositore Ludwig Göransson che interpreta il tema completo dello spettacolo nella sua interezza.

Sebbene il nome di Göransson non sia proprio sconosciuto al mondo del cinema e della televisione da oltre un decennio, solo negli ultimi anni è arrivato il grande successo, con la vittoria dell'Oscar e il Grammy Award per Black Panther dei Marvel Studios. Di recente ha completato la colonna sonora del Tenet di Christopher Nolan e inizierà presto a lavorare alla seconda stagione di The Mandalorian.

"Ho letto come prima cosa la sceneggiatura e ho avuto una lunga conversazione con Jon Favreau su ciò che volevamo fare", ha detto Göransson a Vanity Fair. "Mi ha mostrato alcune opere d'arte e vari concept della serie che mi hanno molto ispirato. Poi mi sono semplicemente chiuso nel mio studio per un mese, circondato di vari strumenti diversi".

Ha poi aggiunto: "Volevo tornare un po' in dietro nel tempo, a quando ero un bambino, e ho visto Star Wars per la prima volta. La musica, soprattutto, ha avuto un tale impatto su di me. Volevo ricongiungermi con le sue origini. Era leggera come un viaggio interiore. Ogni strumento mi ha portato a un altro. Sono andato al piano e ho suonato qualcosa. E poi sono andato alle chitarre e poi sono andato alla batteria, ho scritto circa cinque canzoni e queste canzoni sono diventate il materiale che ho usato durante lo spettacolo".

Intanto sappiamo che per The Mandalorian 2 ci saranno numerose novità, unica certezza è il ruolo da protagonista indiscusso di Baby Yoda.