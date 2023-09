Heart Attack, annunciata la serie tv tratta dal fumetto Skybound

Invincible di Skybound potrebbe diventare un videogioco, e a proposito di adattamenti, la graphic novel Heart Attack diventerà invece ufficialmente una serie tv.

Skybound si è unita con il network giapponese Fuji TV, che distribuirà un prodotto audiovisivo ispirato alla graphic novel “Heart Attack”. La trama del fumetto recita: “La terapia genica ha salvato gli americani dalle malattie, solo per dare vita alle Varianti: persone con poteri così unici che il governo nega loro i diritti umani. Ma è iniziata una ribellione...”

Rick Jacobs, Managing Partner of Linear Content di Skybound ha dichiarato: "Siamo lieti di avere Fuji TV come partner nell'adattamento di Heart Attack in un'avvincente serie televisiva di fantascienza. Shawn Kittelsen ed Eric Zawadzki hanno creato un mondo emotivamente e visivamente stimolante che chiede di essere portato in vita".

L'adattamento televisivo giapponese segue la storia d'amore tra i protagonisti della novel, due adolescenti di origini diverse il cui legame sblocca un potere segreto.

La Skybound è una casa editrice americana di proprietà di Robert Kirman. Tra le sue produzioni più importanti troviamo Invincible, The Walking Dead (che ha già ricevuto un adattamento tv e qui potete trovare la nostra recensione dell’ultima stagione di The Walking Dead, l’undicesima), Outcast – Il reietto e Lo stupefacente Wolf-man. E voi avete letto la graphic novel? Che ne pensate di questo adattamento televisivo? Fatecelo sapere nei commenti.