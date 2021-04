Heart of Invictus, Harry e Meghan produrranno il documentario Netlix: comparsa in vista?

Prese ormai le distanze dalla Royal Family, Harry e Meghan sembrano sempre più convinti di voler indirizzare energie e finanze al mondo dello spettacolo: in questi giorni, infatti, duca e duchessa del Sussex hanno annunciato il primo progetto parte della collaborazione con Netflix firmata lo scorso settembre.

Si tratta di un documentario intitolato Heart of Invictus, prodotto in collaborazione con il regista Orlando von Ensiedel e la produttrice Joanna Natasegara, già premiati dall'Academy nel 2017 per il documentario The White Helmets.

Heart of Invictur seguirà la preparazione degli atleti in gara agli Invictus Games 2020, organizzati dalla Invictus Games Foundation creata proprio dal Principe Harry: i giochi, per gli ovvi motivi legati alla situazione, si terranno nel 2022 con il documentario che ci racconterà quindi il duro lavoro non solo degli atleti coinvolti, ma anche dell'intera macchina organizzativa.

"La serie aprirà una finestra sulle storie dei concorrenti, raccontandone il percorso che li porterà fino in Olanda il prossimo anno. Non potrei essere più entusiasta per questo viaggio e più fiero per la comunità di Invictus" sono state le parole del Principe Harry al riguardo. In giro, ovviamente, ci si chiede già se i due coniugi appariranno nello show di loro produzione: ad oggi, però, non ci sono notizie certe al riguardo. Tornando alla Royal Family, intanto, la casa di produzione di The Crown sembra navigare ancora in cattive acque.