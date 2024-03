Heartstopper 3, brutte notizie per i fan: Olivia Colman non tornerà

Heartstopper è pronto a fare ritorno per la sua terza stagione dopo il successo delle prime due. In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi, però, i fan hanno ricevuto in queste ultime ore una pessima notizia da parte di una delle star più apprezzate dello show. Ecco cosa è successo.

Dopo che Netflix ha svelato la data d’uscita di Heartstopper 3, la trasposizione cinematografica dei fumetti di Alice Oseman è ufficialmente pronta a tornare sul piccolo schermo. Una notizia, però, sembrerebbe aver suscitato il malcontento di molti fan della saga: Olivia Colman non farà più parte del cast! Il premio Oscar ha infatti dichiarato: “Non ho potuto prendere parte alla terza stagione e soffro moltissimo per questo. Mi sono sentita come se avessi preso parte alla migliore esperienza di sempre”.

Colman ha interpretato Sarah, la madre di Nick Nelson (Kit Connor), nelle prime due stagioni della serie. La sua presenza, sullo sfondo del viaggio di suo figlio alla scoperta di sé stesso, l’ha resa un personaggio molto amato nella serie. Ma di cosa tratta Heartstopper?

Gli adolescenti Charlie e Nick scoprono che la loro improbabile amicizia poterebbe essere qualcosa di più. Ben presto i Nick si rivelerà interessato a Charlie più di quanto entrambi possano immaginare. Se volete recuperare questo teen drama, qui trovate la nostra recensione di Heartstopper!

