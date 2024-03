Heartstopper 3, Netflix svela la data d'uscita della nuova stagione

Heartstopper 3 si presenta al pubblico attraverso un video annuncio in cui i protagonisti dello show, si mostrano in un dietro le quinte che anticipa la data d’uscita del nuovo capitolo dell’acclamato teen drama, chiamato a risolvere le questioni lasciate in sospeso dopo il difficile finale della seconda stagione della serie.

Dopo aver parlato della new entry nel cast di Heartstopper, torniamo ad occuparci dell’adattamento dai fumetti di Alice Oseman per condividere l’emozionante clip promozionale attraverso cui gli attori, anticipando alcuni temi e alcuni momenti dei nuovi episodi, preparano gli spettatori a quanto potranno vedere sullo schermo.

L’autrice dell’opera originale, in precedenza, non aveva voluto anticipare troppo della nuova narrazione: “Chi ha letto i fumetti saprà cosa succederà, ma non voglio fare spoiler a chi non li abbia letti. Penso che il finale della seconda stagione prepari la strada per la prossima. Sappiamo che Charlie ama Nick e credo che anche Nick ami Charlie. Si tratta solo di capire quando e come se lo diranno”.

Quindi, aveva concluso: “Spero che la serie faccia sorridere le persone e che illumini le loro giornate, ma spero anche che ispiri, soprattutto i giovani queer, a credere che possono trovare la felicità, il romanticismo e l’amicizia”.

Il video si conclude con l’annuncio che la terza stagione sarà pubblicata a partire dall’ottobre 2024 sulla piattaforma dalla N rossa.

In attesa di scoprire qualcosa di più e di poter vedere un trailer definitivo, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Heartstopper.

