Heartstopper avrà una terza stagione? Ecco cosa sappiamo

Con Heartstopper Netflix ha fatto centro ancora una volta: la grande N sembra davvero imbattibile quando si tratta di produrre show che facciano breccia nel cuore dei giovanissimi, come confermano i risultati ottenuti dalla seconda stagione della serie che in questi giorni figura in pianta stabile nella top 10 della piattaforma.

La seconda stagione di Heartstopper ha fatto il suo esordio su Netflix lo scorso 3 agosto: al momento, dunque, è decisamente ancora presto per pensare ai futuri sviluppi della serie, mentre sarebbe certo il caso di godersi in pace gli episodi che in questi giorni stanno allietando l'estate dei milioni di utenti del servizio streaming appassionatisi alle vicende di Nick, Charlie e soci.

I fan, però, hanno come al solito gli occhi e la mente sempre puntati verso il futuro: è stato dunque naturale cominciare immediatamente a chiedersi quali siano le reali possibilità di vedere una terza stagione di Heartstopper, con Netflix che immediatamente è giunta a rassicurare i proprio utenti con un post su Facebook che parla chiaramente di "più stagioni di Heartstopper".

Difficile, dunque, determinare al momento una possibile finestra d'uscita, ma una cosa è certa: la serie tratta dall'omonima graphic novel avrà una terza stagione, prima o dopo. Nell'attesa e nel caso in cui foste scettici, intanto, qui vi abbiamo elencato alcuni buoni motivi per vedere Heartstopper.