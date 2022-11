Heartstopper, Kit Connor costretto a fare coming out: 'Non avete capito lo show'

Kit Connor, interprete di Nick nella serie Netflix Heartstopper, ha fatto coming out come bisessuale sul proprio profilo Twitter dopo aver ricevuto diverse pressioni dai fan riguardo il suo orientamento. Il tweet dell'attore è diventato immediatamente virale indignando il mondo dei social.

Nel suo tweet Connor ha denunciato quanto le persone abbiano "perso il senso dello show" per quella che secondo lui è stata una violazione della sua vita privata. Dopo aver raggiunto il successo globale nel ruolo di Nick, i profili social dell'attore sono stati intasati da richieste di delucidazioni riguardo la sua sessualità. Sembra che tanti fan vedano i loro beniamini semplicemente come delle storie da raccontare e non come esseri umani.

Nonostante Hollywood sia piena di star che hanno fatto coming out, sembra ancora che il pubblico non riesca a gestire la distinzione tra realtà e fantasia. Alle varie richieste arrivate sui social, Kit Connor ha risposto con un semplice "Congratulazioni per aver costretto un diciottenne a fare coming out. Penso che alcuni di voi abbiano perso il senso dello show". A sostenere l'attore è arrivata l'autrice della graphic novel da cui è tratta la serie, Alice Oseman, che ha mostrato il suo rimpianto nei confronti del pubblico. "Non capisco davvero come le persone possano guardare Heartstopper e poi passare allegramente il loro tempo a speculare sulla sessualità e giudicare in base agli stereotipi".

La serie, dopo la sua uscita, è diventata un vero e proprio fenomeno riuscendo a raccontare a pieno il tema dell'adolescenza e della sessualità. Per questo motivo vi consigliamo la nostra recensione di Heartstopper. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!