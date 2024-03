Heartstopper, una new entry nel cast dell'attesissima terza stagione!

Heartstopper è una serie televisiva britannica tratta dai romanzi grafici e webcomic scritta e ideata da Alice Oseman. La serie racconta la storia d'amore adolescenziale tra Nick Nelson e Charlie Spring, esplorando anche le vite dei loro amici Tao, Elle, Tara, Darcy e Isaac. Il pubblico è in attesa di vederne la terza stagione.

Nel frattempo però, mentre vi invitiamo caldamente a leggere la nostra recensione di Tuo, Simon, ecco che tramite i social siamo venuti a conoscenza di una nuova ed inaspettata aggiunta al cast di Heartstopper.

Se siete assidui frequentatori di instagram infatti, ed in particolare se avete l'abitudine di seguire le star del momento, forse vi sarete accorti che uno degli interpreti della serie Bridgerton ha pubblicato un post che non lascia spazio a dubbi.

Si perché proprio sul profilo di Jonathan Bailey si può trovare una serie di foto in cui l'attore anticipa il ruolo che interpreterà nello show. Si tratta del personaggio di Jack Maddox. Sebbene al momento non si sappia molto su quella che sarà la terza stagione della serie, i fan non vedono l'ora di vedere interagire i protagonisti Nick e Charlie con uno dei loro idoli indiscussi.

Sicuramente ne vedremo delle belle in futuro, voi che ne dite? Seguite lo show Netflix oppure non ne avevate mai sentito parlare?

