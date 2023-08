Heartstopper, tre motivi per cui dovreste vedere la serie Netflix

Non è facile raccontare l'adolescenza, soprattutto se si cerca di capire se stessi e la propria identità. Heartstopper fa proprio questo, svelare quanto anche una relazione tra due adolescenti possa cambiare totalmente la percezione che si ha della propria vita e della propria sessualità.

La serie racconta la storia di Charlie, studente di una scuola maschile apertamente gay e che, per diverso tempo, è stato vittima di bullismo. Durante una delle lezioni si troverà di dividere il banco con Nick, stella della squadra di rugby della scuola ma totalmente diverso dagli stereotipi di ragazzo immagine. Tra i due nascerà una tenera amicizia che metterà in crisi Nick e la sua identità. La serie si trasforma in un percorso per capire se stessi e il proprio posto nel mondo.

Lo stesso protagonista di Heartstopper Kit Connor è stato costretto a rispondere ai fan dopo il suo coming out, scontrandosi contro la realtà. La serie mette in mostra le reali difficoltà del dover capire il proprio posto nel mondo e come, molto spesso, questo incontri ostacoli che possono sembrare insormontabili. Ma per quale motivo Heartstopper dovrebbe essere vista?

1. Un teen drama che non diventa mai troppo pesante

Con il proliferare del genere su Netflix, molto spesso film e serie tv cercando sempre di strappare quella lacrima in più (non sempre necessaria) allo spettatore. Con Heartstopper centrale non diventa la drammaticità degli eventi ma il modo in cui i personaggi riescono a crescere e a capire se stessi.

2. Un racconto dolce ma mai banale

La storia di Charlie e Nick non è mai stucchevole ma anzi riesce a raccontare a pieno la delicatezza e la semplicità dell'amore adolescenziale capace di cambiare il modo di vedere il mondo e le proprie prospettive.

3. Le interpretazioni

Kit Connor e Joe Locke riescono a dare a Nick e Charlie una tridimensionalità rara grazie al modo con cui approcciano ai propri personaggi. Il minimo comun denominatore delle loro interpretazioni diventa raccontare in maniera semplice e naturale una storia d'amore nascente che, come ogni esperienza dell'adolescenza, va vissuta e consolidata.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla serie, vi consigliamo la nostra recensione della prima stagione di Heartstopper. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!