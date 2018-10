Heathers: la serie TV sarà finalmente trasmessa su Paramount Network, ma con alcuni tagli

Heathers, il tanto discusso reboot televisivo basato sulla dark comedy andata in onda in Italia con il titolo di Schegge di Follia, sarà finalmente trasmesso su Paramount Network, ma con alcuni cambi sostanziali. L'emittente ha infatti ordinato che le scene ritenute più controverse fossero eliminate dal montaggio finale.

La prima stagione del serial sviluppato da Jason A. Micallef sarà composta da dieci episodi e vedrà nei panni dei protagonisti gli attori Grace Victoria Cox (Veronica Sawyer), James Scully (JD), Melanie Field (Heather Chandler), Brendan Scannell (Heather Duke) e Jasmine Mathews (Heather McNamara). L’interprete Shannen Doherty, che nel film impersonava Heather Duke, apparirà anche nel reboot televisivo nel ruolo della madre di JD.

Il lungometraggio originale scritto da Daniel Waters (Batman - Il ritorno), si concentrava su una ragazza di nome Veronica (Winona Ryder), sul suo ribelle fidanzato JD (Christian Slater) e sulle loro tribolazioni in qualità di adolescenti, alla ricerca del proprio posto all'interno dell'ordine sociale scolastico della Westerburg High.

Heathers sarebbe dovuto andare in onda il 7 marzo scorso, ma la premiere fu rinviata a causa della tragica sparatoria avvenuta nella scuola di Parkland, in Florida. La maratona dell'adattamento televisivo è adesso fissata per il 25 ottobre prossimo, con cinque serate ricche di episodi.