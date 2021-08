Heels, Alexander Ludwig: 'Ecco perché non ho problemi con le scene di sesso'

La carriera di Alexander Ludwig è costellata di scene in cui il nostro è coperto a stento: tra Vikings e Heels l'attore ha preso parte ormai a un bel po' di scene di nudo e di sesso, ma la cosa sembra non avergli mai causato particolari problemi, almeno stando alle parole del diretto interessato.

Ludwig, che nello show di cui Stephen Amell ha annunciato la fine delle riprese lo scorso aprile interpreta un wrestler caratterizzato da costumi che ben poco spazio lasciano all'immaginazione, ha infatti spiegato nel corso di un'intervista: "Ho semplicemente imparato a dire: 'Fan**lo', in mancanza di parole migliori. Arrivi ad un punto in cui tutto ciò che ti occorre è ciò che serve alla storia" sono state le sue parole.

L'attore ha poi proseguito: "Arrivato a questo punto della mia vita non credo che qualcosa possa ancora mettermi in imbarazzo. È questo che faccio. Se si tratta di qualcosa di utile per la storia allora facciamolo". Un approccio pragmatico e sicuramente utile per un attore che negli ultimi anni si è trovato piuttosto spesso a svestirsi sul set! Tornando al nuovo show di Starz, intanto, qui trovate il nuovo trailer di Heels, lo show sul wrestling con Stephen Amell e Alexander Ludwig.