Heels: Alexander Ludwig di Vikings sarà il rivale di Stephen Amell nello show

Alexander Ludwig (Vikings, The Hunger Games) entra a far parte di Heels, la nuova serie drama targata Starz e dedicata al mondo del wrestling indipendente. L'attore sarà il co-protagonista e rivale di Stephen Amell, la star di Arrow.

La notizia è stata riportata da Deadline, che ha dato anche qualche informazione sul ruolo di Ludwig, che sarà Ace Spade, fratello di Jack (Amell). I due combattono nella stessa federazione di wrestling e cercano di portare avanti l'eredità del padre. Uno fa il buono, face nella terminologia della disciplina, l'altro il cattivo (heel).

Ludwig è l'eroe della compagnia e ne è anche il protagonista, "ma le cose nel mondo reale sono più difficili e si ritrova a lottare per bilanciare il suo status di idolo della cittadina con le insicurezze e i demoni" che si porta dietro. Si tratta infatti di un ragazzo "impertinente, presuntuoso e autodistruttivo, eppure così affascinante e di bell'aspetto che gli si può perdonare quasi tutto". Ace Spade ha tutte le caratteristiche per sfondare nel wrestling e puntare a palcoscenici più grandi, ma "ci sono tanti se".

Come nel caso di Stephen Amell, che si appresta a dire addio ad Arrow, anche Ludwig sta per salutare Vikings, giunta alla sua stagione conclusiva. L'attore veste i panni di Björn Ironside, figlio del leggendario Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) e Lagertha (Katheryn Winnick).

Heels è scritta da Michael Waldron (Loki), e lo showrunner sarà Mike O’Malley. Andrà in onda su Starz, il cui servizio streaming è disponibile in Italia per Apple TV.