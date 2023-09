Heels cancellata! Starz dice stop alla serie con Stephen Amell

Pochi giorni dopo aver concluso la programmazione della sua seconda stagione su Starz questo mese, Variety ha riportato in esclusiva che Heels è stato cancellato dal network. Il dramma ambientato nel mondo del wrestling vedeva tra i suoi protagonisti Stephen Amell, noto al grande pubblico per aver interpretato Oliver Queen in Arrow di The CW.

Seguendo un'iniziativa di wrestling indipendente di una piccola città che cerca di passare al livello professionale, la serie aveva come protagonisti Amell e Alexander Ludwig nei panni dei fratelli Jack e Ace Spade. È una delle quattro serie che Starz ha cancellato nelle ultime ore, le altre sono state Blindspotting, Run the World e The Venery of Samantha Bird, la cui prima stagione non è ancora andata in onda sul network.

Recentemente, Stephen Amell ha parlato di Arrow e del suo desiderio di tornare a interpretare Oliver Queen in futuro.

Heels ha seguito principalmente la rivalità tra i due fratelli, che lottano per mantenere a galla l'azienda di famiglia tra i loro problemi personali. Ace ha trascorso la maggior parte della stagione 1 cercando di uscire dall'ombra del fratello, mentre Jack fa tutto il possibile per rendere la DWL la migliore possibile. I loro percorsi all'interno del ring sono paralleli alle loro vite personali, mentre realtà e finzione si fondono e i loro demoni e segreti personali vengono rivelati.

La seconda stagione di Heels ha mostrato le conseguenze del finale, mentre la DWL cresce di popolarità, ma non senza che Ace se ne vada del tutto. Mentre Jack ha affrontato le nuove avventure che lo attendevano, il rapporto teso con il fratello e la moglie al di fuori del ring.

Amell e Ludwig sono stati affiancati da un cast che comprende Chris Bauer, Mary McCormack, Kelli Berglund, Allen Maldonado, Trey Tucker, Robby Ramos, Alice Barrett Mitchell, Roxton Garcia, David James Elliott e Joel Murray.

La serie ha anche aggiunto un po' di stelle del wrestling alla sua squadra come ad esempio CM Punk in un ruolo ricorrente nei panni di Ricky Rabies e AJ Mendez nella seconda stagione nel ruolo di Elle Dorado. Anche lo showrunner della serie Mike O'Malley ha preso parte ad alcune puntate nei panni del promotore di wrestling rivale della DWL.