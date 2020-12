Heels: due attori di Mad Man affiancheranno Stephen Amell nella serie a tema wrestling

La nuova serie con Stephen Amell incentrata sul mondo del wrestling, intitolata Heels, apre la porta ad altri due attori non privi di una certa esperienza. Molti li hanno già visti recitare in altre serie, tra cui Mad Men.

Si tratta di David James Elliott e di Joel Murray: il primo si è guadagnato il successo recitando per dieci anni in JAG - Avvocati in divisa, nel ruolo di Harmon Robb Jr., per poi ritornare alla ribalta in NCIS: Los Angeles, riuscendo persino a ritagliarsi un ruolo in due episodi di Mad Men andati in onda nel 2014; il secondo è noto soprattutto per aver interpretato Eddie Jackson in Shameless e per essere apparso nei panni di Freddy Rumsen in diverse stagioni di Mad Men.

Una mini reunion dunque, all'interno di un'ambientazione del tutto diversa. Stavolta i due dovranno fare i conti con il circuito di wrestling indipendente al centro di Heels. I protagonisti saranno due fratelli, Jack e Ace Spade, costretti a gestire l'eredità del padre Tom, in una piccola comunità della Georgia. Sarà proprio Elliot ad interpretare il padre, proprietario della Duffy Wrestling League.

Murray sarà invece un promotore dell'attività, di nome Eddie Earl. Non resta che attendere ulteriori novità sul periodo d'uscita. La produzione sta andando avanti nonostante l'infortunio di Stephen Amell.