Heels, la serie sul wrestling di Stephen Amell avrà una seconda stagione

Jake Spade e i suoi torneranno presto in tv: il network americano Starz ha annunciato nelle scorse ore che Heels la serie tv sul wrestling con Stephen Amell, è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione.

Stephen Amell e Alexander Ludwig torneranno sul ring per una nuova stagione di Heels.

La serie tv creata da Michael Waldron (Loki, Doctor Stange in the Multiverse of Madness) per l'emittente americana Starz ha vinto e convinto il favore generale, guadagnandosi una seconda stagione.

"Considerato quanto siano state acclamate dai fan e dalla critica, è chiaro le le storie e i personaggi della Duffy Wrestling League sono riuscite a creare una connessione con il pubblico, portando sullo schermo una community che non si trova così facilmente sulla premium tv" ha affermato il Presidente di Starz Jeffrey Hirsch "Non vedo l'ora che il nostro fantastico cast, assieme ai produttori e alla crew possano tornare sul ring per una seconda stagione".

Inoltre, la nuova stagione di Heels vedrà tra i series regular anche Trey Tucker (Bobby Pin) e Robby Ramos (Diego Cottonmouth).

Heels segue la storia di Jake Spade (Amell) "Un uomo di famiglia e um lottatore di wrestling con dei grandi sogni per la propria federazione, la Duffy Wresling League, che spera di espandere al di là dei confini della piccola cittadina in cui è collocata. Ma questi vengono ostacolati, tra le altre cose, anche dalla federazione rivale, la Florida Wrestling Dystopia, che sta cercando di sottrargli anche il fratello minore, Ace (Ludwig) per il proprio roster".

