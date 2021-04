Heels, Stephen Amell annuncia la fine delle riprese della serie Starz

Stephen Amell ha usato i social per annunciare la fine delle riprese della prima stagione di Heels, serie targata Starz, ambientata nel mondo del wrestling professionistico. Dopo la pausa dovuta alla pandemia le riprese erano ricominciate a settembre e ora la produzione è terminata.

L'attore ha pubblicato una foto, che potete vedere in calce alla notizia, di lui e di alcuni dei suoi collaboratori, scrivendo semplicemente: "La prima stagione è terminata. Aspettate di vederla". Nessuna data d’uscita è stata annunciata per ora.



Heels è stata creata da Michael Waldron ed è ambientata in Georgia. Segue due fratelli, Ace Spada (Alexander Ludwig) e il personaggio di Amell, che gestiscono una società di wrestling in guerra per l'eredità del loro defunto padre. Sul ring, qualcuno deve interpretare il bravo ragazzo e qualcuno deve interpretare la nemesi.



Nel cast figurano anche Alison Luff, Chris Bauer, Allen Maldonado, James Harrison, Kelli Berglund, Mary McCormack e David James Elliot.



Nel periodo in cui Amell interpretava la parte di Oliver Queen in Arrow, i fan potrebbero ricordare che è saltato sul ring più volte. Durante le riprese di Heels Amell si è infortunato, così come aveva precedentemente rivelato in un panel del MegaCon, anche durante le riprese della settima stagione di Arrow si è fratturato l'anca dopo aver lottato con Christopher Daniels all'evento All In del 2018.



In attesa di scoprire la data d'uscita date un'occhiata alla prima foto ufficiale di Amell dal set di Heels.