Heels: Stephen Amell condivide una nuova foto del suo personaggio nella serie Starz

Abbiamo visto il duro allenamento del protagonista di Heels, show televisivo prodotto dal network Starz, adesso il celebre attore Stephen Amell ha condiviso su Twitter una foto che lo ritrae nei panni di Jack Spade.

Trovate l'immagine in calce alla notizia, il post dell'interprete di Oliver Queen è stato accolto con entusiasmo da tutti gli appassionati di storie di wrestling, ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più sulla nuova serie TV. Come sapete infatti, Heels ci racconterà la storia di due fratelli, Jack ed Ace Spade, mentre cercano di promuovere la loro storia nei ring della Georgia. Nel cast dello show troveremo Alexander Ludwig, attore famoso per il suo ruolo in Vikings e che interpreterà il fratello di Stephen Amell, Alison Luff, Chris Bauer, Allen Maldonado, James Harrison, Kelly Berglund, Mary McCormack e David James Elliot.

Heels è stata scritta da Michael Wardron, mentre lo showrunner sarà Mike O'Malley, per ora non sappiamo ancora da quante puntate sarà composta la prima stagione e la data di uscita dello show prodotto da Starz. Cosa ne pensate di questa serie TV? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo ecco un nuovo video dal set di Heels, in cui è possibile vedere il protagonista dopo le riprese dello show.