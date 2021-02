Heels, Stephen Amell è coperto di sangue nel nuovo video dal set della serie sul wrestling

Continua la produzione di Heels, la nuova serie tv targata Starz e incentrata sul mondo del wrestling che ha per protagonista Stephen Amell. Lo stesso attore, già protagonista di Arrow, ha pubblicato sul suo account Twitter una breve clip che esalta anche l'impressionante lavoro del team dei truccatori.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, nel video, presumibilmente girato durante una pausa delle riprese, Stephen Amell ha il volto e le braccia completamente insanguinati, ma sdrammatizza la situazione con una battuta: "Non riesco proprio a capire, ma sembra quasi un giovedì".

La produzione di Heels, come tante altre rimasta ferma per mesi a causa della pandemia, è ripresa lo scorso settembre. La serie, che vedrà anche due attori di Mad Men nel cast, racconterà le vicende di una compagnia di wrestling, la Duffy Wrestling Association, di una piccola città della Georgia. Insieme a Stephen Amell, che si è anche infortunato sul set dello show nei mesi scorsi, ci saranno però anche dei grandi nomi del wrestling, come CM Punk, in WWE dal 2006 al 2014, annunciato la scorsa settimana.

Heels è scritta da Michael Waldron (Loki), mentre Mike O'Malley è lo showrunner. Stephen Amell interpreta uno dei due fratelli che gestiscono la compagnia, in lotta tra loro per l'eredità del defunto padre. Secondo la sinossi ufficiale, il suo personaggio è "un marito e un padre che cerca di sbarcare il lunario combattendo per realizzare i suoi sogni impossibili. Ha la mente di un artista nel corpo di un guerriero e una mania del controllo e della perfezione degna di Steve Jobs."