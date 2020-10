Heels, Stephen Amell felice di essere tornato sul set con un look molto particolare

Dopo aver appeso arco e frecce al chiodo (almeno per ora), Stephen Amell ha deciso di intraprendere una nuova avventura televisiva, interpretando un wrestler nella nuova serie drammatica Heels.

Questa produzione come molte altre è stata sospesa a causa del Covid-19 ma, ora che le riprese sono ripartite, l'attore ha deciso di celebrare la sua squadra di lavoro e i suoi stravaganti shorts con un post molto simpatico.

"È così bello essere tornato a lavorare su Heels. Abbiamo una grande leadership e una squadra super fottutamente solida. Inoltre, pantaloncini corti".

Amell aveva già anticipato i suoi abiti stravaganti per Heels all'inizio di quest'anno, intervenendo nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum e dicendo: "Non avrò una controfigura. Non posso. Sarò in uno Speedo [tutina attillata]. Come faccio ad avere una controfigura? Indosserò calzoncini da wrestling, dei pantaloncini attillatissimi ... dovrò fare cose veramente pazze per questa serie".



Annunciata per la prima volta nell'agosto 2019, Heels è il primo progetto televisivo di Amell dopo Arrow, conclusasi dopo otto stagioni a gennaio. La serie, ambientata in una comunità affiatata della Georgia, segue un programma di wrestling a conduzione familiare. Qui due fratelli combattono per l'eredità del loro defunto padre. Heels vedrà la partecipazione anche di Alexander Ludwig di Vikings e tutti gli attori coinvolti, saranno sottoposti a durissimi allenamenti.