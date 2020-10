Heels, Stephen Amell si è infortunato sul set della nuova serie dedicata al wrestling

Stephen Amell ha subito un infortunio alla schiena durante un'acrobazia sul set di Heels, la nuova serie che lo vede protagonista ambientata nel mondo del wrestling professionistico.

Starz ha rilasciato una dichiarazione sull'incidente, in cui si afferma: "Durante l'esecuzione di un'acrobazia sul set di Heels questa settimana, Stephen Amell ha riportato un infortunio alla schiena. A seguito di una valutazione medica, ora si sta riposando e si sta riprendendo a casa in attesa di unl suo ritorno sul set. La produzione continuerà."



Secondo TV Line, Amell è stato immediatamente assistito dal medico sul set e dai coordinatori degli stunt, parte del team richiesto di personale medico e consulenti di wrestling che lo spettacolo tiene sul set. Pare che l'acrobazia in questione sia stata "provata a fondo" prima che Amell la tentasse.



Questo infortunio si aggiunge all’infezione da COVID-19 che l’attore ha rivelato di aver avuto all'inizio di quest'anno. Come ha spiegato all'attore Michael Rosenbaum nel podcast Inside of You, era legittimamente preoccupato che la sua infezione da coronavirus avrebbe sabotato la produzione di Heels.



"Quando è successo, quando ho ottenuto il test positivo, ho pensato "Santo cielo! Ho appena distrutto questo spettacolo perché sono tra i protagonisti e lavoro tutti i giorni, più o meno", ha detto Amell. "Pensavo che a causa di questo avrebbero dovuto interrompere la produzione. Non avevamo ancora finito con il primo blocco di due episodi.”

L'attore aveva recentemente condiviso i suoi duri allenamenti per Hells su Twitter. La serie drammatica sul wrestling di Starz segue due fratelli che sono lottatori, uno è Ace Spada, interpretato da Alexander Ludwig che è un personaggio eroe, l'altro (Amell) che è un "Heel", cioè un antagonista sul ring. La storia segue la tensione tra i due fratelli/rivali mentre "lottano" per cercare di portare avanti l'attività promozionale di wrestling del padre. Fanno parte del cast anche Keli Berglund nei panni di una cameriera lottatrice che vuole salire sul ring; Mary McCormack come partner in affari di Amell e cervello dietro la promozione.



Heels dovrebbe debuttare su Starz nel 2021.