Heels, Stephen Amell sale sul ring nel trailer ufficiale della nuova serie sul wrestling

L'ex star di Arrow Stephen Amell si prepara a tornare in tv con il suo primo ruolo di rilievo da quando a concluso la sua corsa nel franchise The CW. Il prossimo 15 agosto arriva Heels, nuova serie sul wrestling targata Starz e creata da Michael Waldron (Loki, Doctor Strange 2) di cui è arrivato il full trailer ufficiale.

Insieme al filmato, il network ha pubblicato un nuovo poster che mostra il personaggio di Amell sul ring al fianco di suo fratello, interpretato da Alexander Ludwig.

La storia di Heels è ambientata all'interno di un'affiatata comunità della Georgia e segue una compagnia di wrestling di proprietà familiare mentre due fratelli e rivali combattono per l'eredità del loro defunto padre. Sul ring, qualcuno deve interpretare il bravo ragazzo e qualcuno deve vestire i panni del nemico. Ma nel mondo reale, questi personaggi possono essere difficili da confrontare, o difficili da lasciarsi alle spalle.

Nel resto del cast troviamo Alison Luff, Chris Bauer, Allen Maldonado, James Harrison, Kelli Berglund, Mary McCormack e David James Elliott. Inoltre, Amell ha confermato che l'ex campione WWE CM Punk apparirà nella serie nei panni di un personaggio di nome Ricky Babies.

Cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alle foto ufficiali di Heels.