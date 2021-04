Helen McCrory: guardate il commovente omaggio della produzione di Peaky Blinders

Quattro giorni fa, il 16 aprile, è stata data la triste notizia della morte di Helen McCrory, attrice interprete di Aunt Polly nelle puntate di Peaky Blinders. Lo show ha quindi voluto dedicarle una foto scattata sul set.

Il regista Anthony Byrne ha voluto fotografare un ciak a cui è stato aggiunto un disegno raffigurante l'attrice Helen McCrory nei panni di Polly Gray, insieme a queste parole: "Riposa in pace Helen". La foto è stata poi condivisa dall'account Instagram ufficiale della serie, insieme a vari altri post dedicati all'interprete di Polly, scomparsa a solo 52 anni a causa di una malattia. Anche Cillian Murphy, protagonista dello show, ha voluto ricordare la sua collega, condividendo questo messaggio: "Ho il cuore spezzato dopo aver perso questa cara amica. Helen era una persona bellissima, divertente, attenta e premurosa. Era anche un'attrice fantastica, ha reso migliori e più umane tutte le scene, tutti i personaggi che ha interpretato. È stato un privilegio per me aver lavorato insieme a questa donna così brillante, ad aver riso insieme a lei. Mi mancherà tantissimo, il mio affetto e i miei pensieri vanno a Damian e alla sua famiglia".

Per ora non sappiamo come sarà gestito l'addio del personaggio di Polly, mentre nei giorni scorsi sono state pubblicate la prime foto della nuova stagione di Peaky Blinders.