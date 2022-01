Hell or High Water: Fox sviluppa una serie dal film di Taylor Sheridan

Secondo quanto riportato da Variety, Fox avrebbe messo in cantiere lo sviluppo di una serie televisiva tratta da Hell or High Water, la pellicola scritta da Taylor Sheridan e diretta da David Mackenzie uscita nel 2016 e candidata agli Oscar come miglior film l'anno successivo. Il film vedeva come protagonisti Chris Pine, Ben Foster e Jeff Bridges.

Il progetto è già in fase avanzata dato che sarebbe stato ultimato lo script e del materiale addizionale per un eventuale ordine per una stagione completa. In qualità di showrunner e produttrice esecutiva troviamo Jessica Mecklenburg, reduce dalle ottime recensioni di Dopesick, serie drammatica con Michael Keaton disponibile su Disney+. Nella serie di Hell or High Water, quando un magnate del petrolio spregiudicato decide di lasciare all'asciutto una comunità del West Texas, due fratelli del posto scavalcheranno il Texas Ranger e combatteranno per ottenere ciò che è loro, una rapina in banca alla volta.

Alla produzione di questa serie ci saranno Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin, Marcy Ross, insieme a Gigi Pritzker e Rachel Shane di Madison Wells, Julie Yorn, Carla Hacken e il regista del film originale David Mackenzie. Hell or High Water fu il secondo film di un'ideale trilogia ambientata nella frontiera americana con il Texas e scritta da Taylor Sheridan, dopo il precedente Sicario (diretto da Denis Villeneuve) e seguito da I segreti di Wind River, che vide alla regia lo stesso Sheridan.

L'ultimo film di Sheridan è Quelli che mi vogliono morto con Angelina Jolie mentre nello stesso anno si è occupato anche della sceneggiatura di Senza rimorso con Michael B. Jordan, ancora in coppia con Stefano Sollima dopo il successo di Soldado. Attualmente è showrunner per la serie Yellowstone che ha ottenuto un ottimo successo su Paramount e dalla quale è stato ordinato il prequel 1883.