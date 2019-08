Hell's Kitchen Usa: completato il doppiaggio della stagione 20

Buone notizie per gli appassionati di Hell's Kitchen, il reality show a base di sfide in cucina condotto dallo chef e celebrità Gordom Ramsay, ormai giunto alla ventesima stagione.

Gianluca Iacono, doppiatore conosciuto anche per essere la voce di Marshall Eriksen in How I Met Your Mother, interpreta lo chef stellato e conduttore del programma fin dalla quinta edizione e ha condiviso un post su Facebook in cui rivela la fine delle fasi di doppiaggio della ventesima stagione di Hell's Kitchen. Fin'ora in Usa sono andata in onda 17 stagioni, ma a inizio anno il programma di cucina è stato rinnovato per altre due stagioni. Tra le novità anche un cambio di location, dato che ci si sposterà a Los Angeles, nel locale di Ramsay presso il Caesars Palace.



Al momento possiamo solo ipotizzare la data della messa in onda anche in Italia sulle reti Sky, che potrebbe avvenire in tempi non troppo distanti considerando la conclusione dei lavori, quindi tra Agosto e Settembre.