Hellbound: l'attore Yoo Ah-in indagato dalla polizia per uso illegale di farmaci

L'attore sudcoreano Yoo Ah-in è indagato per presunto uso illegale di un farmaco anestetico e gli è stato vietato di viaggiare all'estero, come riportato dai media locali. Questo ha generato alcune preoccupazioni sullo stato dei suoi prossimi progetti, tra cui il dramma di Netflix The Match e la seconda stagione della serie dark fantasy Hellbound.

Contattato da Deadline, un portavoce di Netflix ha dichiarato: "Abbiamo appreso dai media che l'indagine è attualmente in corso e stiamo esaminando la situazione".

Secondo il Korea Times, Yoo è sospettato di aver usato abitualmente il propofol, un farmaco che induce il sonno, per scopi non medici, il che costituisce una violazione della legge sul controllo degli stupefacenti. La Yonhap ha riferito che l'unità investigativa antidroga dell'Agenzia di polizia metropolitana di Seoul ha interrogato l'attore lunedì.

In seguito alla notizia, l'agenzia che segue Yoo, la United Arts Agency, ha rilasciato una dichiarazione alla stampa locale, affermando che l'attore "ha collaborato fedelmente alle indagini e spiegherà in dettaglio le questioni problematiche".

Per quanto riguarda i prossimi progetti dell'attore, The Match è un lungometraggio sui leggendari giocatori del gioco da tavolo di strategia astratta Go, interpretato da Yoo e Lee Byung-hun. Secondo quanto riportato, l'uscita del film era prevista per la prima metà di quest'anno.

La seconda stagione di Hellbound è stata annunciata durante un evento Netflix Tudum in Corea lo scorso settembre. La prima stagione della serie soprannaturale, che racconta di un gruppo di esseri ultraterreni che appaiono dal nulla per condannare le persone all'inferno, è stata un successo sulla piattaforma nel 2021. Tra gli altri progetti di Yoo in attesa di distribuzione ci sono la serie sci-fi Goodbye Earth e il lungometraggio Hi.5.

