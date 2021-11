Hellbound, il creatore sulla stagione 2: 'Non ne abbiamo ancora discusso con Netflix'

Hellbound ha ottenuto un punteggio invidiabile su Rotten Tomatoes diventando in pochissimo tempo una della serie Netflix di maggior successo. Come spesso succede in questi casi, in molti si domandano se lo show avrà un seguito ma per il momento, ancora non giungono conferme.

recensione di HellboundIl creatore di questa produzione coreana, che da molti è ritenuta la nuova Squid Game, ha ammesso che ci sono già delle idee per un'eventuale seconda stagione di Hellbound ma che, ancora non ci sono state discussioni con Netflix a tal proposito.

"Hellbound prende le mosse da una serie di fumetti digitali, i webtoon, e io e il mio partner Choi Kyu-Seok abbiamo deciso che la storia continuerà ad essere raccontata in questo modo prima di avere un vero e proprio sequel in live-action. Ovviamente ci piacerebbe, ma si tratta di qualcosa di cui non abbiamo ancora parlato".

Yeon Sang-ho ha poi aggiunto: "C'è ancora molto da fare. Come sapete, abbiamo appena rilasciato Hellbound Stagione 1 e quindi, nella realtà dei fatti non ne abbiamo ancora discusso con Netflix. Quindi direi che è qualcosa che potrebbe accadere ma non c'è ancora nulla di tangibile".

Se avete apprezzata questa serie coreana e soprattutto se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione di Hellbound e fateci sapere cosa vi aspettate da un'eventuale seconda stagione nell'apposita sezione dedicata ai commenti.