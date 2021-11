Hellbound, da oggi su Netflix la nuova serie coreana: sarà una nuova Squid Game?

Abbiamo visto nei giorni scorsi il nuovo trailer di Hellbound, nuova serie horror targata Netflix e diretta dal coreano Yeon Sang-ho, regista di Train to Busan. Viene immediatamente spontaneo, per la nazionalità e per la piattaforma streaming, paragonarla a Squid Game, e la speranza dei produttori è che ne ripeta almeno in parte i clamorosi numeri.

Si tratta però, naturalmente, di due titoli profondamente diversi. Secondo la sinossi ufficiale di Hellbound, "Esseri ultraterreni emettono violente condanne, mandando le persone all'inferno e dando origine a un gruppo religioso fondato sull'idea della giustizia divina".

Nella serie coreana, queste creature soprannaturali profetizzano agli umani la data della loro morte, generando paura e confusione nella gente e favorendo così la nascita e l'ascesa di una setta religiosa, la Nuova Verità.

Hellbound è stata presentata al Toronto International Film Festival, dove è stato proiettato il primo episodio, primo caso della storia per quanto riguarda un k-drama. La miniserie, tratta dal webcomic Hell dello stesso Yeon Sang-ho, è composta in totale da sei episodi. Gli interpreti principali sono Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Won Jin-ah, Yang Ik-june e Park Jeong-min.

