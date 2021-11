Hellbound, il nuovo trailer dell'horror Netflix con il regista di 'Train to Busan'

Dopo il trailer di Hellbound diffuso solo qualche settimana fa, ecco il trailer finale di Hellbound, la nuova serie TV horror e soprannaturale di Netflix, diretta da Yeon Sang-ho, regista di Train to Busan e autore del webcomic Hell, dal quale è tratto lo show.

La storia di Hellbound è ambientata in una versione fantastica della Terra, in cui delle creature mostruose e soprannaturali iniziano ad apparire agli umani, profetizzando la data della loro morte e condannandoli all'Inferno.

Nel frattempo, la Nuova Verità è una setta religiosa che raccoglie rapidamente un grande seguito, grazie al suo leader Jung Jin-su, il quale sostiene che questi eventi soprannaturali non siano altro che l'esecuzione della volontà divina. Queste misteriose apparizioni generano paura, caos e violenza nella popolazione, mentre alcuni inizieranno ad indagare su questo movimento religioso emergente.

Il cast della nuova produzione coreana di Netflix è composto da Yoo Ah-in, Park Jeong-min, Kim Hyun-joo, Won Jin-ah e Yang Ik-june. Yeon Sang-ho ha diretto tutti e 6 gli episodi ed è stato co-autore dello show insieme a Choi Kyu-seok.

Il primo episodio di Hellbound è stato proiettato in anteprima al Toronto International Film Festival di settembre, rendendo la serie il primo k-drama ad essere proiettato a questo evento.

Hellbound debutterà in streaming su Netflix dal 19 novembre, nello stesso giorno in cui esordirà anche la serie live-action di Cowboy Bebop: per essere sicuri di non perdervi nulla, ecco l'elenco delle serie Netflix in uscita a novembre.