Hellbound, il trailer ufficiale del nuovo horror sudcoreano di Netflix

Dopo il grande successo di Squid Game, una nuova produzione sudcoreana sbarca su Netflix. Si tratta di Hellbound, l'adattamento live-action diretto dal regista di Train to Busan, Yeon Sang-ho, che è anche autore del fumetto digitale a cui si ispira la serie.

Qualche mese fa, vi avevamo anticipato che Yeon Sang-ho avrebbe proseguito la sua collaborazione con Netflix per Hellbound, e finalmente è stato rilasciato il trailer della serie TV che arriverà nelle prossime settimane su Netflix.

Il mondo è popolato da esseri ultraterreni che emettono violente condanne e, come angeli della morte, mandano le persone all'inferno e generando il caos sulla Terra. Una setta religiosa, guidata dal carismatico leader Jung Jin-su, raccoglie rapidamente un grande seguito predicando che questi eventi soprannaturali sono l'esecuzione della volontà divina. Ma alcuni cittadini inizieranno a indagare sull'emergente movimento religioso e sulla verità riguardo alle misteriose apparizioni.

Hellbound è una delle numerose produzioni coreane di Netflix che ha deciso di consolidare la sua presenza in Corea del Sud, investendo in molte serie TV e film. Una strategia che ha portato al grande successo di Squid Game, ma anche a produzioni già uscite come My Name, ma anche alle future The Silent Sea, Juvenile Justice e Love and Leashes, alcuni tra i titoli che esordiranno nei primi mesi del 2022.

La serie, composta da 6 episodi, sarà disponibile su Netflix dal 19 novembre. Hellbound è stata proiettata in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2021, ottenendo il record di primo k-drama ad essere proiettato a questo festival.

