Hello Tomorrow: Billy Crudup venditore porta a porta nella serie retrofuturistica di Apple

Apple ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Hello Tomorrow!, serie dai contorni retrofuturistici che avrà come protagonista Billy Crudup, già star di The Morning Show sempre disponibile in digitale su Apple TV+ e di Watchmen. Il debutto di questo nuovo, divertente e allo stesso tempo inquietante show è previsto per il prossimo febbraio.

Ambientata in un mondo retro-futuristico, la serie dramedy (che cioè mixa elementi da commedia ad altri più drammatici) è incentrata su una società utopica in cui la tecnologia è progredita a livelli sorprendenti, ma il prossimo passo sulla tabella di marcia è ancora più ambizioso: colonizzare la luna. I cittadini trascorreranno le loro giornate con la possibilità di abbandonare il pianeta, ma c'è qualcosa di sinistro in questa opportunità e dovremo aspettare fino al debutto dello show per scoprire di che si tratta.

Il trailer di Hello Tomorrow! mostra più o meno quello che vi verrebbe venduto se viveste nella perfetta comunità anni '50 della serie. Auto volanti, dispositivi che portano a spasso il cane, viaggi in jetpack... Sono solo alcune delle cose che popoleranno lo show nel corso degli episodi.

Opportunamente condito dalla presenza del classico senza tempo "Fly Me To The Moon", il filmato introduce l'idea del viaggio nello spazio, in cui l'utopia può diventare ancora più utopica in questa base lunare altamente futuristica. I problemi sono evidenti ma, ovviamente, è troppo presto per svelare cosa si cela dietro il mondo perfetto di Hello Tomorrow! Per ora, possiamo solo sapere che sembrano essere coinvolti molti soldi e alcuni personaggi particolari che decidono di indagare sul leader della comunità. Quello che scopriranno non li farà felici.



Oltre a Crudup, nel cast troviamo anche Hank Azaria, Dewshane Williams, Alison Pill, Haneefah Wood, Nicholas Pedant, Matthew Maher, e Jacki Weaver. La serie è stata creata da Amit Bhalla e Lucas Jansen, già autori di Bloodline per Netflix.

Hello Tomorrow! debutterà su Apple TV+ il 17 febbraio 2023. Per quanto riguarda Crudup, vi rimandiamo alla recensione di The Morning Show 2; la serie con Jennifer Aniston è stata rinnovata anche per la Stagione 3.