Hellraiser, Clive Barker sarà il produttore esecutivo della serie HBO

Clive Barker sta tornando nel mondo di Hellraiser in grande stile, poiché come Deadline conferma, sarà produttore esecutivo della serie HBO attualmente in fase di sviluppo. L'originale film del 1987 è stato diretto da Barker e basato sul suo stesso romanzo intitolato Schiavi dell’inferno, e da allora ha visto la produzione di ben nove sequel.

È stato rivelato all'inizio di quest'anno che il regista di Halloween del 2018 e degli imminenti Halloween Kills e Halloween Ends David Gordon Green dirigerà le puntate della serie. Attualmente c'è anche un nuovo progetto reboot di Hellraiser sviluppato dal regista David Bruckner.



Barker ha fatto sapere in una dichiarazione di essere “felicissimo che la mitologia di Hellraiser stia vedendo una nuova vita. È ora che le storie tornino alle loro radici. Non vedo l'ora di portare a un nuovo pubblico gli elementi più potenti e antichi dell'orrore: il male più oscuro che invade le nostre vite umane e come dobbiamo trovare in noi stessi il potere di resistervi".



Il collega produttore esecutivo Dan Farah ha aggiunto: "Hellraiser è iniziato con l'immaginazione di Clive e non potremmo essere più entusiasti di averlo a bordo".

La serie sarà scritta da Mark Verheiden e Michael Dougherty, con Verheiden come showrunner della serie.



Il film originale si concentrava su una misteriosa scatola che apre un portale verso una dimensione demoniaca. In seguito all'apparente morte di un uomo che apre la scatola, la sua ex amante inizia a fare sacrifici che lentamente iniziano a riportare in vita l'uomo. Le sue azioni alla fine attirano l'attenzione dei demoniaci cenobiti, guidati dal famigerato Pinhead.



La serie tv potrebbe considerarsi un sequel dell'acclamato film del 1987, l'idea è infatti quella di espandere il franchise ed esplorare il mondo di Hellraiser, nessuna notizia di casting è stata diffusa ma siamo certi di rivedere presto Pinehead.