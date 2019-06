Hellraiser: il produttore di IT svilupperà una serie tv basata sul cult di Clive Barker!

E' Deadline a rivelare che il produttore di It Dan Farah e il produttore di Ready Player One Dan Farah hanno intenzione di portare sul grande schermo un grande cult del cinema e della letteratura horror.

Stiamo parlando di Hellraiser, iconico franchise che ha esordito sul grande schermo nel 1987 con il debutto alla regia di Clive Barker, autore del romanzo originale "Schiavi dell'inferno" da cui è tratto il film.

I due produttori hanno stretto una collaborazione con Kuppin, David Salzman ed Eric Gardner, detentori dei diritti sul franchise Lawrence da quando la New World li ha venduti nel 1989.

L'intenzione è quella di utilizzare la mitologia creata con i numerosi film e il romanzo di Barker come trampolino di lancio per una serie tv: al momento non è ancora stato deciso se si tratterà di uno show antologico o di una normale serie narrativa a più stagioni.

Prima di trovare un accordo di distribuzione con un network o un servizio streaming, i produttori sono alla ricerca di uno sceneggiatore e showrunner.

Il successo del primo storico Hellraiser, horror radicato nell'immaginario popolare anche grazie all'inquietante e peculiare figura di Pinhead - il leader dei Cenobiti apparso in ogni singolo film del franchise - ha dato vita ad una longeva saga di 10 film i cui ultimi 3 sono inediti in Italia.

Cosa vi aspettate dal ritorno di Hellraiser? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto. Nei mesi scorsi Jason Blum della Blumhouse aveva parlato della possibilità di un reboot di Hellraiser per il grande schermo.