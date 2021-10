Hellraiser, una serie e un reboot in arrivo: ecco cosa ne pensa David Gordon Green

Mentre il reboot Hulu di Hellraiser accoglie nel cast Jamie Clayton, HBO sta producendo anche una serie ispirata al franchise. Sarà David Gordon Green a curare la regia dello show. Proprio lui ha recentemente parlato di come sia lavorare su una serie mentre è in corso la produzione di un reboot.

"Sarà affascinante perché è una piattaforma diversa, un concetto diverso, creatori diversi, ma le stesse proprietà. Non sono sicuro di dove andrà a finire e come andrà a finire, ma sono molto curioso" ha dichiarato Gordon Green nel corso di un'intervista per Entertainment Weekly. Infatti i due prodotti non saranno adattamenti direttamente correlati del romanzo originale di Clive Barker, The Hellbound Heart. Il regista ha dunque affermato di non essere preoccupato per la competizione, ma anzi, di voler vedere dove porterà questo "divertente esperimento culturale".

Lo show è al momento ancora in fase di sviluppo, decisamente indietro dunque rispetto al reboot. La serie Hellraiser sarà scritta da Michael Dougherty e Mark Verheiden, ed è prodotta dal creatore del franchise Barker, che produrrà anche il film.

Green ha raccontato quanto sia strano per lui vedere due progetti che si rifanno alla stessa mitologia che vengono sviluppati da due compagnie diverse nello stesso momento. Questo, ovviamente, lo porta a pensare che i due lavori diventeranno due cose molto diverse. Il regista ha infatti affermato: "Pensare che c'è una troupe con un concetto per una serie e una troupe con un concetto per un film che riprende la stessa mitologia... Non lo so, è un po' come Deep Impact e Armageddon?"

Il reboot di Hellraiser uscirà su Hulu nel 2022, mentre non ci sono ancora notizie sulla data di arrivo della serie.