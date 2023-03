Helltown, Oscar Isaac nella serie del regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale!

Dopo aver conquistato ben 4 Academy Awards durante la notte degli Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale, il regista Ed Berger sembra essere pronto per imbarcarsi in una nuova avventura con la serie Helltown. Oscar Isaac, secondo alcuni report, sarebbe in trattative come protagonista.

L'attore, che al momento si è preso una pausa dal cinema per andare in scena a Broadway con la commedia The Sign in Sidney Brustein's Window, sembra abbia intenzione di tornare al piccolo schermo dopo gli eccellenti risultati raggiunti l'anno scorso con Scene da un matrimonio che ha mostrato la chimica tra Isaac e Jessica Chastain. Secondo le ultime indiscrezioni gli accordi sembrerebbero essere in fase conclusiva per il nuovo progetto di Ed Berger che produrrà e dirigerà Helltown. Convolti nella produzione anche Robert Downey Jr e Susan Downey con la loro casa di produzione Team Downey e il produttore di Severance Mohamed El Masri.

Helltown sarà realizzata per Amazon Prime e vedrà Oscar Isaac interpretare un giovane Kurt Vonnegut prima che diventasse uno scrittore di successo e una vera e propria icona della letteratura. Ambientata alla fine degli anni 60 la storia dovrebbe raccontare di un Kurt, ancora giovane, che vive insieme alla moglie e 5 figli scrivendo i suoi racconti e vendendo auto. Quando vengono ritrovate due donne sulle spiagge di Provincetown, l'uomo si metterà sulle tracce del serial killer stringendo uno strano e complesso rapporto con quello che sembra essere il principale sospettato.

Non è l'unico progetto in cui l'attore è coinvolto al momento. Secondo gli ultimi rumor Oscar Isaac potrebbe essere tra i protagonisti del nuovo Frankenstein di Guillermo Del Toro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!