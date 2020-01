Helstrom in arrivo: i primi quattro episodi della sere Marvel sono pronti!

Tra le numerose novità targate Marvel Studios e Disney+ che ci aspettano in questo 2020 appena iniziato forse potremo finalmente "mettere gli occhi" Helstrom, l'attesissima e, sembrerebbe, inarrivabile serie prodotta dalla piattaforma Hulu: dopo numerosi rallentamenti e un destino incerto finalmente giungono novità dal set.

E che novità! Proprio nelle ultime ore Craig Erwich, Vice Presidente della sezione programmazione per Hulu, ha fornito alcuni "scottanti" aggiornamenti:

"[Helstrom] è attualmente in produzione. Ho visto i primi quattro episodi e ne sono davvero entusiasta.Sicuramente offre una nuova prospettiva dell'universo Marvel, soprattutto in termini di orrore. È una serie nuova ed originale e dai toni decisamente tetri e spaventosi e ruota tutta intorno ad una complessa situazione familiare unica nel suo genere."

Avete letto bene: be 4 episodi sono già stati girati quasi la metà di quelli previsti per la prima stagione, una notizia che farà volare alto i cuori e l'immaginazione dei fan.

All'inizio la serie era stata concepita per introdurre un'intera line di programmazione intitolata "Adventure into Fear", che includeva persino una serializzazione incentrata sull'infernale Ghost Rider, che sarebbe stato interpretato da Gabriel Luna (Agents of Shield).

Purtroppo la nascita di questa black label è stata interrotta alle primissime fasi di lavorazione e per ora solo Marvel's Runawaty ha visto la luce.

Protagonisti della serie saranno Tom Austen (Daimon Helstrom), Sydney Lemmon (Ana Helstrom), Elizabeth Marvel (Victoria Helstrom), Robert Wisdom (Caretaker), June Carryl (Dr. Louise Hastings), Ariana Guerra (Gabriella Rosetti) e Alain Uy (Chris Yen).