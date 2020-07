Helstrom: un breve filmato ci mostra il cast della serie Marvel

Abbiamo visto le prime immagini dedicate ad Helstrom: ora vi segnaliamo questo post di Instagram che ci permette di conoscere i nomi degli attori che daranno vita ai personaggi del fumetto della Marvel, nelle puntate della serie prodotta da Hulu.

In attesa delle prossime novità sullo show, che saranno annunciate durante il panel del San Diego Comic-Con 2020, sul profilo Instagram di Alain Uy, attore presente in Helstrom, è presente un breve filmato che potete trovare in calce alla notizia. Scopriamo così i nomi del cast che avrà il compito di far vivere i personaggi della serie di fumetti nata da un'idea di Roy Thomas e Gary Friedrich. Il duo di protagonisti avrà il volto di Tom Austen e Sydney Lemmon, mentre la loro madre, Victoria Helstrom sarà interpretata da Elizabeth Marvel.

Oltre a loro, saranno presenti Ariana Guerra, nella parte di Gabriella Rosetti, Robert Wisom che sarà il volto del misterioso Caretaker, June Carryl che sarà la dottoressa Louise Hastings e lo stesso Alain Uy nel ruolo di Chris Yen. Per scoprire qualcosa di più su questi personaggi dovremo aspettare l'inizio del panel dedicato alla seriel, che si terrà oggi 24 luglio alle 15 PDT. L'opera farà il suo debutto su Hulu il prossimo 31 ottobre e sarà composta da dieci episodi, nell'attesa vi segnaliamo il logo di Helstrom.