Helstrom: David Meunier di Justified si unisce al cast in un ruolo ricorrente

Secondo quanto riportato da Deadline, David Meunier si sarebbe unito al cast in un ruolo ricorrente dell'attesa Helstrom, serie Marvel Television che dovrebbe approdare nel corso del prossimo anno sulla piattaforma digitale di Hulu.

Meunier, celebre per il suo coinvolgimento nella serie Justified, interpreterà un personaggio chiamato Finn Miller, coinvolto in un'organizzazione segreta che si occupa di lavori "non per deboli di cuore". Considerando che i personaggi principali sono Daimon e Satan Hellstrom, non ci sarebbe da stupirsi se quest'organizzazione segreta avesse a che fare con fenomeni paranormali. Meunier ha già avuto esperienze nel genere in passato, è già apparso infatti in un ruolo ricorrente anche in Arrow, nel corso della sua quinta stagione. L'attore va così ad unirsi a un cast finora composto da Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Ariana Guerra, Robert Wisdom, June Carryl e Alain Uy.

Le riprese dello show sono attualmente in corso.

"Siamo incredibilmente fortunati ad avere nel nostro cast tutti questi talenti - ha dichiarato lo showrunner della serie Paul Zbyszewski - fin dall'inizio sapevamo che ci serviva un gruppo di attori sfaccettato, in grado di interpretare tutte le corde che uno show Marvel è in grado di generare, dal thriller drammatico, all'azione e alla commedia. Sarà davvero entusiasmante guardarli all'opera".

Di recente è stato confermato che Michael Offer sarà tra i registi incaricati da Hulu di lavorare alla prima stagione; Offer non è alla prima esperienza nell'universo Marvel, dato che ha già diretto otto episodi di The Punisher, nell'arco delle seconda stagione della serie andata in onda su Netflix. Tra le altra opere in cui è stato accreditato, segnaliamo How To Get Away With Murder, Homeland, Longmire, Person of Interest, Arrow, e The Unit.

Le puntate della prima stagione di Helstrom saranno dieci e il debutto è previsto nel corso del 2020 su Hulu. Vista la situazione di Marvel Television, però, non si sa se la serie sopravviverà a una seconda stagione, anche se Hulu ha espresso soddisfazione per Helstrom e magari i fan possono ben sperare.